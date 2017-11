Furtwangen Bei den Strohhansel läuft’s rund

In einem weiteren Grußwort würdigte der Vorsitzende des Musikvereins Schönenbach Alexander Kemmerle die gute Zusammenarbeit mit dem Narrenverein. Besonders erfolgreich sei dies nicht nur bei den Umzügen, sondern auch beim bunten Abend des Musikvereins. Die Versammlung begann mit einem lustigen, mit Bildern untermalten, Rückblick von Schriftführerin Lena Scherzinger. Die Strohhansel beteiligen sich an zahlreichen Veranstaltungen. Dies zum einen außerhalb von Furtwangen, wie beim Narrentreffen in Simonswald oder Öflingen, beim Hexenball in Schönwald oder beim großen Umzug in Vöhrenbach. Aber auch in Furtwangen selbst sind die Strohhansel immer wieder unterwegs, wie beim Umzug der Narrenzunft Furtwangen oder bei der Frauenfasnet.

Ganz wichtig sind natürlich die Veranstaltungen in Schönenbach. Dazu gehört der große Nachtumzug, von den Strohhansel selbst veranstaltet, ebenso wie die Befreiung der Kinder aus dem Kindergarten, der "Kopfwehfritig" oder der bunte Abend des Musikvereins. Aber auch andere Aktivitäten gab es, etwa die Elfmeter-Cup-Teilnahme bei den Sportfreunden.

Ein positives Ergebnis konnte Lea Hättich im Kassenbericht vermelden. Bei der Gründung der Strohhansel 1998 hatte der Verein 30 Mitglieder, davon 15 aktive Erwachsene und damals schon elf aktive Jugendliche. Heute gehören zu den Strohhansel 30 aktive Erwachsene, fünf aktive Kinder und Jugendliche sowie 44 passive Mitglieder.