Furtwangen Bei den jüngsten Kickern steht der Spaß im Vordergrund

Furtwangen. Drei Tage lang stand die Sporthalle am oberen Bühl in Furtwangen ganz im Zeichen des Jugendfußballs: Der Furtwanger Fußballverein FC 07 richtete auch in diesem Jahr seinen Dreikönigscup aus. Diese Turniere stehen Jugendmannschaften verschiedener Altersklassen offen. In diesem Jahr waren wieder 55 Mannschaften in acht Altersklassen aus dem Bereich von Tiengen über Villingen und Möhringen bis Simonswald am Start.