Furtwangen Bauherren müssen noch etwas warten

Dem Gemeinderat lag am Dienstagabend in öffentlicher Sitzung die Stellungnahmen vor. Die Stadtverwaltung hatte diese bereits gesichtet und Abwägungsvorschläge vorbereitet.

Im Wesentlichen sind es zwei Punkte, die erledigt werden müssen. Zunächst hat das Amt für Wasser- und Bodenschutz im Landratsamt Schwarzwald-Baar mitgeteilt, dass die geplanten Ausgleichsmaßnahmen nicht ausreichend seien. Wenn Fläche bebaut wird, ist es notwendig, andere Flächen aufzuwerten, damit zum Beispiel auch der Wasserkreislauf noch funktionieren kann. Ausgleich soll im Stadtwald erfolgen, zudem stehen Überlegungen im Raum, beim Dorfplatz in Rohrbach entlang des Baches das Ufer besser zu gestalten. Die Stadtverwaltung betont, dass dies noch im Detail mit den Fachbehörden abzustimmen ist.

Schwerwiegendere Einwände kommen vom Forstamt des Landkreises. In der Landesbauordnung ist festgeschrieben, dass ein Abstand von 30 Metern zum Wald notwendig ist. Betroffen wäre der Forstbetrieb Fürst zu Fürstenberg, dem zwei Flurstücke nordöstlich an das geplante Baugebiet angrenzend gehören. Würde der Abstand durchgesetzt, wären zwei Baufenster in ihrer Nutzung eingeschränkt, im schlimmsten Fall könnten die beiden Bauplätze gar nicht ausgewiesen werden. Die Stadt will mit dem Waldeigentümer, dem Baurechtsamt und den privaten Bauplatzbesitzern Gespräche führen.

Wenn alles geklärt ist, kann die so genannte Offenlage durchgeführt werden. Eine Offenlage wird im Bebauungsplan-Verfahren durchgeführt, um die Öffentlichkeit am Planungsprozess zu beteiligen. Die Unterlagen werden öffentlich im Rathaus ausgelegt und sind für Jedermann einsehbar. Nach Ablauf der Frist, in der Einwände möglich sind, werden noch mal die Träger öffentlicher Belange um Stellungnahmen gebeten.

Das weitere Vorgehen wurde einstimmig von den Räten gutgeheißen. Rohrbachs Ortsvorsteher Karl Wehrle allerdings äußerte Unmut über das Verfahren. "Vom Waldabstand bin ich überrascht, aber das ist regelbar, notfalls müssen wir die betroffenen Grundstücke rausnehmen" sagte er. "Sauer" über die Verzögerungen seien aber die Bauwilligen. Man solle froh sein, so Wehrle, dass junge Familien im eigenen Dorf bleiben und bauen möchten. "So langsam sind wir im falschen Film", schimpfte Wehrle.