Furtwangen Basteln in den Ferien kommt gut an

Furtwangen. Dabei basteln über 20 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren täglich Laternen, Modellhäuschen und Flugdrachen. Bereits am Montag kneteten und backten sie in zwei Gruppen Halloween-Kekse, denn backen mache den Kindern immer sehr viel Spaß, so Stadtjugendpfleger Dirk Maute, der von vier Kräften des Horts unterstützt wird. Als der Duft die Räume erfüllt hatte, überzogen die Kinder die Kekse noch mit Zucker- und Schokoladenguss, bevor sie sie "verputzten".

Am Nachmittag bastelten sie farbige und am Abend bunt leuchtende Papierlaternen im Kürbislook. Der Mittwoch stand unter dem Motto Eisenbahn, am Vormittag war Feinmotorik gefragt, von der Firma Faller in Gütenbach gesponserte Modellhäuschen bauten die Ferienkinder sehr konzentriert und im Detail zusammen, mit Blumen vorm Fenster und Antenne auf dem Dach. Dazu mussten die Kinder die Einzelteile aus der Schablone brechen und den Bauplan genauestens einhalten.

Am Nachmittag besuchten sie die große Modelleisenbahnanlage des Modelleisenbahnclubs Oberes Bregtal, kurz MECOB, in der Friedrichschule mit anschließendem Kurzfilm. Am gestrigen Donnerstag sollten Flugdrachen den Furtwanger Himmel bevölkern, doch zuvor mussten die Fluggeräte gebaut werden. Je nach Wetterlage kommen dann Tonpapier oder Folie, Holz und Drachenschnur zum Einsatz. Statt der üblichen Rautenform wollten sie einen so genannten "Sled-Drachen" bauen, dessen Besonderheit die Form und zwei Windlöcher sind. Im Idealfall steigen diese Drachen dann am Nachmittag in den Himmel auf.