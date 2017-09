Furtwangen Autorin zeigt Welt der Kräuter

Furtwangen. Der Geschichts- und Heimatverein präsentiert am Donnerstag, 28. September, den Vortrag "Wildkräuter im Fokus". Beginn ist um 19 Uhr im Museum "Gasthaus Arche". Monika Wurft bietet in diesem Vortrag eine spannende Kräuterexkursion.

Bilder geben Einblicke in die Welt der heimischen Wildpflanzen. Ob Wildkräuter, Früchte oder Beeren – sie enthalten eine Vielzahl von gesunden Inhaltsstoffen und sind von der schmackhaften Verwendung in der Ernährung bis zum wirkungsvollen Einsatz als Heilpflanze von unschätzbarem Wert. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, am Büchertisch mit Monika Wurft ins Gespräch zu kommen. Dazu gibt es als Kräuterversucherle eine Kräutercreme mit "gschwellte Herdäpfel" (Pellkartoffeln).

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt beträgt fünf Euro.