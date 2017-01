Furtwangen Autor beeinflusst Generationen

Mit seinen "Schwarzwälder Dorfgeschichten" beeinflusste er abseits von Romantik eine ganze Generation von Schriftstellern vor allem im südlich-deutschsprachigen Raum, erntete Beifall, aber auch abwertende Kritik. Der populäre Auerbach, der nichts mit einem Leipziger Restaurant zu tun hat, geriet in Vergessenheit. Sein pädagogisch-lehrhafter Stil hatte ausgedient.

Hermann Kinder ging auf die Lebensstationen von der Geburt am 28. Februar 1812, über die jüdische und schulische Bildung, sowie die Stationen München, Wien, Dresden oder Berlin, Hochzeiten und den Einfluss Spinozas bis zum Tod am 8. Februar 1882 in Cannes ein.

Mit Blick auf die Ewigkeit, verständlicher Sprache und offener Beobachtungsgabe schuf der Liberale, der auch auf dem Hohen Asperg landete, das seinerzeit international berühmte "Barfüßele", ein dörfliches Aschenputtel. Ein Denkmal für den Schwarzwald setzte er mit "Edelweiß", eine Uhrmachergeschichte mit Lenz als Hauptfigur.

In dichterischer Freiheit werden geografische Orte und reale Personen verschlüsselt. Die Eisenbahn spielt eine Rolle, Pünktlichkeit war gefragt und somit die Uhr. Unterschwellig erscheinen Robert Gerwig, Furtwangen, der Stadtbrand, das Schneeunglück oder Martin Blessing. Kinder, der "kein Auerbach-Fan", aber profunder Kenner ist, animierte mit seinem Referat zu weiteren Entdeckungen.