Furtwangen Austausch mit Polen geplant

Furtwangen. Eine HFU-Delegation kehrte kürzlich von einer Reise zurück, bei der die Grundlagen für die Zusammenarbeit gelegt wurden. Den Kontakt zu zwei Krakauer Universitäten, der AGH University of Science and Technology (AGH steht für Akademia Górniczo-Hutnicza) und der Jesuitenuniversität Ignatianum, hatte Josef Kozak hergestellt, der Honorarprofessor an der HFU und zugleich Mitglied einer der Fakultäten der AGH ist. Er betreut derzeit zwei HFU-Absolventen, die an der AGH promovieren.

HFU-Prorektor Edgar Jäger reiste Ende Oktober zusammen mit Kozak und Anton Keller von der Aesculap AG nach Krakau, um Kooperationsgespräche zu führen. Anton Keller ist Lehrbeauftragter an der HFU; er betreut ebenfalls einen HFU-Absolventen, der an der AGH promoviert.

Die AGH möchte die Zusammenarbeit mit der HFU ausbauen. Insbesondere ist die polnische Hochschule am gegenseitigen Austausch von Studierenden und Lehrenden interessiert. Da es fachlich große Übereinstimmungen in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Biomedical Engineering gibt und mittlerweile viele Lehrveranstaltungen an der AGH in englischer Sprache angeboten werden, eröffnet dies auch für HFU-Studierende interessante Perspektiven.