Furtwangen Ausstellung überKünstler Kirner gestern eröffnet

Furtwangen. In Kooperation mit dem Geschichts- und Heimatverein sowie Kirner-Nachfahren der Familie Staeb wird Johann Baptist Kirner (1806 bis 1866) mit einer Ausstellung im Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen gewürdigt. Die etwa 40 Gemälde, Ölstudien und Skizzen Kirners, die zu sehen sein werden, stammen überwiegend aus Privatbesitz und stehen der Öffentlichkeit sonst nicht zur Verfügung. Gestern Abend wurde die Ausstellung eröffnet. Sie dauert noch bis 29. Januar an.