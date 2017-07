Furtwangen Ausstattung war modellhaft

Am 15. Februar 1977 seien die ersten Bewohner am Kirchberg eingezogen. Begrüßt wurden sie hier von Pfarrer Josef Beha und dem Heimleiter Hans-Martin Maier. Dies sei das Ende einer größeren Odyssee gewesen. Zuvor gab es für Senioren lediglich in Hüfingen oder Geisingen entsprechende Einrichtungen, die Räume dort hatten acht oder noch mehr Betten.

Außerdem war damals die Mobilität der Bevölkerung noch nicht so groß, der Kontakt zu den Familien in Furtwangen riss zwangsläufig ab. Der Gemeinderat beschloss deshalb 1967, für diesen Zweck 2000 Mark in den Haushalt einzustellen. Dieser Betrag bewegte verständlicherweise nichts. Daher musste ein anderer Weg gesucht werden. Eine Gruppe junger Kommunalpolitiker fand sich zusammen und gründete den Verein Caritas Altenheim, Anfang eines großen Projektes.

Von den Gründungsvätern leben neben Konrad Uttenweiler heute noch Klaus Panther, Erich Renner und Heiner Bliestle. Gut in Erinnerung geblieben ist auch Günter Niesen. Und so begann man zuerst einmal mit der Suche nach einem Grundstück. Es gab viele Vorschläge aus der Bevölkerung. Die Zahl der Mitglieder stieg schnell auf 200.