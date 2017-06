Furtwangen (sh). Genehmigt wurde vom Technischen Ausschuss (TUA) der Bau eines Wohnhauses in der Hinterbreg. Hier soll an ein bestehendes Wohnhaus ein zweites Wohnhaus angebaut werden, das dann über eine Wiederkehr an das bestehende Gebäude angeschlossen wird. Da sich das Gebäude im unbeplanten Innenbereich befindet, wird lediglich gefordert, dass sich der Neubau an die Landschaft und die Umgebung anpasst, was vom Landratsamt bereits bestätigt wurde. Außerdem wurde ein für den Neubau notwendiger Grunderwerb bei einem Nachbarn ebenfalls bereits fixiert. Daher gab es vom TUA auch keine Einwände.