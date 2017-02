Furtwangen Ausflugs-Teilnehmer füttern das Sparschwein

"60 plus" lautet der Titel des Altenwerks, zu dessen Veranstaltungen neue Senioren jederzeit willkommen sind. Als Lektüre für daheim nahmen die Teilnehmer das Programmheft 2017 mit. Es enthält wieder zahlreiche Veranstaltungen und Unternehmungen. Jeden letzten Mittwoch eines Monats wird um 9 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, dem sich das gemeinsame Frühstück im Foyer des Pfarrzentrums anschließt.

Auf dem Programm stehen ferner am 31. März, am 14. Juli, am 27. Oktober und am 15. Dezember Konzerte der Jugendmusikschule. Fortgesetzt werden die beliebten Tanz- und Unterhaltungsnachmittage mit Helmut Winterhalder. Zur Maiandacht fahren die Senioren am 17. Mai ins Kloster Hegne. Eine Schulstunde im Schulmuseum Zell-Weierbach steht am 21. Juni auf dem Programm.

Am 12. Juli führt ein Ausflug zur Wallfahrtskirche Palmbühl bei Schömberg. Die Strohskulpturen in Höchenschwand werden am 11. Oktober besichtigt. Als Termin für die nächste Jahreshauptversammlung wurde der 24. Januar 2018 festgelegt.