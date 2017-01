Furtwangen Aus Holzstamm entsteht eine Eule

Der Figurenweg bei Neukirch wird von Wanderern zwar schon genutzt, soll aber offiziell erst im kommenden Frühjahr eingeweiht werden. Am Wegesrand lassen sich aber bereits mehrere Holzfiguren bestaunen.

Furtwangen-Neukirch. Die Idee für den Themenweg hatte Holzschnitzer Markus Rombach. Zum Ausgleich bearbeitet der 26-jährige Agrarbiologe gerne Holzstämme und rückt ihnen mit verschiedenen Motorsägen zu Leibe. Da spritzen die Holzspäne nur so im weiten Bogen. Um so überraschender ist das Ergebnis, wie filigran der Künstler dem groben Holzblock wieder Leben einhaucht, Tiere und Menschen formt. Acht dieser Objekte in Größen zwischen 50 Zentimetern und 2,5 Metern sind bereits jetzt entlang des 6,5 Kilometer langen Rundwegs zu sehen. Es sollen im Lauf der Jahre noch mehr werden. Wobei der den Weg betreuende Schwarzwaldverein in Neukirch und Rombach dankbar sind, wenn Landwirte, die einen Baum entlang des Figurenwegs schlagen wollen, ein Stück Stamm stehen lassen und somit dem Künstler eine Möglichkeit schaffen, daraus eine weitere Figur zu schnitzen.

Die Wanderung startet bei der Schwarzwaldhalle, ist der Homepage des Vereins (www.schwarzwaldverein-neukirch.de) zu entnehmen, führt vorbei am Thälerhäusle-Ochsen. Weiter geht es zum Kirnerhof. Hier wird rechts abgebogen Richtung Neueck. Bei der Trafostation geht es wieder rechts und bei der Hauptstraße ebenfalls rechts zum Gasthaus Hirschen. Ab hier folgen die Wanderer dem Westweg bis oberhalb Neukirch. Dann geht’s durch das Dorf wieder zur Schwarzwaldhalle zurück. Die am Rande stehenden Figuren zeigen unter anderem einen Steinbock, ein Wildschwein, zwei Eulen, ein Luchs, ein imposantes Pferd und einen Wanderer. Auch ein extra hierfür gestaltetes Schild mit einer Eule führt die Wanderer entlang des Weges. Diese Beschilderung erfolgte im Frühjahr 2016. Für kommenden Mai ist die Eröffnung anvisiert, berichtet der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins in Neukirch, Dieter Kammerer. Mit zum Programm gehöre voraussichtlich eine Wanderung entlang des Figurenwegs und "ein kleines Fest".