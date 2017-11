Furtwangen Auftritt in der Heimat

Furtwangen-Neukirch. Der Laetitia-Chor aus Furtwangen-Neukirch hat in der Gegend viele Konzerte absolviert, zuletzt in St. Georgen oder Königsfeld, aber auch in Freiburg und Oberried. Ein Höhepunkt war im Dezember 2016 ein Auftritt im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen vor rund 900 Zuhörern. Nun gibt der vielseitige Chor ein Konzert in seiner Heimat. Dieses findet am Samstag, 11. November, in der Festhalle in Furtwangen statt.