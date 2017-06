Furtwangen Auf den Wahlkampf eingestimmt

Mit nach Hause nahmen sie, worum es im Wahlkampf primär gehen soll: um das zentrale und zugleich ureigene grüne Thema "Klimaschutz" als dem Dreh- und Angelpunkt, wenn es für alle Menschen überhaupt eine Zukunft und zudem eine bessere geben soll, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Was die Grünen dafür schnellstmöglich angegangen und umgesetzt sehen wollen, das vermittelten in dem dreitägigen Sitzungsmarathon neben renommierten Gastrednern aus Politik und Ökologie – darunter der niederländische Vorsitzende der Grünen, Jesse Klaver – das Spitzenduo Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt.

Einhelliges Ziel ist, als drittstärkste Kraft aus den Wahlen am 24. September hervorzugehen, um als Regierungspartner am wirtschaftlich-ökologischen Fortschritt, in der Flüchtlingspolitik mit der Bekämpfung von Fluchtursachen und der Schaffung von innerer Sicherheit sowie von sozialer Gerechtigkeit mitzuwirken.

Gut gerüstet für den Wahlkampf wollen die Schwarzwälder Grünen nun ihre Mitglieder im Kreis mobilisieren, um die Wähler in der heißen Phase des Wahlkampfes davon zu überzeugen.