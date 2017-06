Furtwangen Auch Furtwanger sind willkommen

Betrieben wird der Laden von dem Förderverein "Mach mi" aus VS, der in der Doppelstadt zwei sowie in Donaueschingen und St. Georgen je einen Laden unterhält. Durchschnittlich rund 25 Bedürftige nutzten diese Einkaufsmöglichkeit, erläuterte Rißler. Auch zusätzliche Kunden aus Furtwangen seien willkommen. Bezahlt werden müssen die Einkäufe auch im Tafelladen, doch kosteten die Waren hier nur etwa ein Drittel dessen, was in einem regulären Geschäft zu berappen wäre.

Die Einnahmen werden dringend benötigt, um die Unkosten für das Lager zu decken, aber auch, um die Fahrer bezahlen zu können, die täglich Lebensmittel von den verschiedenen Supermärkten in der Region einsammeln. Gratis dürften die Tafelläden satzungsgemäß nichts abgeben, auch für von der Bevölkerung gespendete Gebrauchsgegenstände müsse zumindest ein kleiner Betrag erhoben werden, meinte Rißler. Miete und laufende Unkosten des Tafelladens werden übrigens von der Kirche sowie den drei Raumschaftsgemeinden getragen, dies gelte aber nur für den Triberger Laden. Von Interesse für die Besucher aus Furtwangen war auch, wie der Einkauf im Tafelladen geregelt ist, damit alle Kunden gerecht zum Zuge kommen.

Vor der Öffnung würden verdeckte Nummern gezogen, erläuterte Rißler. Je nach gezogener Nummer werde man dann gleich in den Laden gelassen oder müsse noch etwas warten. Wer im Tafelladen einkaufen will, muss seine Bedürftigkeit nachweisen, etwa mit der Bescheinigung des Hartz-IV-Bezugs. Die Angaben werden dann in der Zentrale überprüft und beim nächsten Besuch erhält der Kunden dann ein Ausweiskärtchen, das ein Jahr gültig ist. Das Angebot ist auch für Rentner(innen) oder Alleinerziehende gedacht und kann von allen Personen genutzt werden, deren Einkommen nicht über 900 Euro monatlich beträgt, 1200 Euro für Ehepaare; für jedes Kind werden dann noch einmal 200 Euro angerechnet.

Interessierte aus Furtwangen müssen die Fahrtkosten erst einmal auslegen und erhalten diese dann unter Vorlage des Bustickets bei Bernadette Burt im Bürgerbüro diskret zurückerstattet. Sie ist extra am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr vorrangig im Büro präsent, so dass die Bustickets gleich am nächsten Tag zurückerstattet werden können.