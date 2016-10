Furtwangen Auch ehemalige Lehrer sind mit dabei

Furtwangen. Auch Lukas Duffner bestätigte bei der Entlastung des Vorstandes das positive Wirken des Vereins, aber auch der Schule selbst. Früher als Vater und jetzt als Opa von Schülern der Robert Gerwig Schule könne er bestätigen. "Die haben da was gelernt", sagte er.

Zahlreiche Maßnahmen hat der Freundeskreis in den vergangenen zwei Jahren durchgeführt, um die Arbeit der Schule zu unterstützen, so Manfred Bär. So wurde den Schülern unter anderem der Besuch von Messen oder auch Klassenfahrten ermöglicht, unterstützt wurden Autorenlesungen und Jahrbücher. Nicht zuletzt ist der Freundeskreis auch offizieller Träger für den Kiosk an der Schule, der als Juniorfirma von den Schülern mit großem Erfolg bewirtschaftet wird.

Ebenso wichtig ist die Auslobung von Preisen für die besten Werkstattleistungen in der Berufsfachschule.