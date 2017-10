Furtwangen Archivar plaudert aus dem Nähkästchen

Das Traditionsunternehmen Siedle blickt auf eine über 260-jährige Geschichte in Furtwangen zurück. Die Firma, die in siebter Generation familiengeführt ist, hat ihre Ursprünge in der Manufaktur von Gussteilen für die Uhrenherstellung.

Ende des 19. Jahrhunderts stieg Siedle in die Elektrotechnik ein und begann mit der industriellen Produktion von Telefonen. In den 1930er Jahren entwickelte Siedle eine der weltweit ersten Türsprechanlagen: "Portavox". Sie war über Jahrzehnte ein Verkaufserfolg und trug wesentlich zum Wachstum der Firma bei.

Heute ist Siedle international führend in der Gebäudekommunikation und stellt alles her, was der Verständigung im und am Haus dient. Digitale Produkte und die Vernetzung der Gebäudetechnik nehmen dabei einen immer höheren Stellenwert ein.