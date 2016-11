Furtwangen Arbeitskreis lädt Familen ein

Auch die Betreuerinnen des Arbeitskreises Asyl waren dabei, als Dolmetscherin bewährte sich die ägyptische Studentin Dina Erlhennawy.

Kristin Wolff hieß die fröhliche Runde willkommen. Für die Kinder stand Spielzeug bereit, Langeweile kam nicht auf. So manches der Kinder hatte in kurzer Zeit schon recht gut Deutsch im Kindergarten oder in der Schule gelernt.

Furtwangen beherbergt zur Zeit vier Familien aus Syrien; eine Familie, die in Schönwald wohnt, kam ebenfalls zu dem Treffen. Die Väter sind mit nach Deutschland gekommen, waren aber an diesem Nachmittag ganz bewusst nicht mit eingeladen, berichtete Kristin Wolff. So konnten sich Frauen und Kinder in lockerer Runde unterhalten. Deutsch lernen würden die Mütter gern, berichtete die Integrationsbeauftragte der Stadt Furtwangen, Bernadette Burt. Doch können sie nicht zum Kurs nach Villingen fahren, müssen sie doch daheim für ihre kleinen Kinder sorgen.