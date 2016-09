Furtwangen Anpacken und etwas selbst machen

Beselia blickte auf den ersten Tag zurück und resümierte, dass es fantastisch gewesen sei. Sie haben drei Sitzbänke fertiggestellt, mit viel Kraft gesägt, Nägel befestigt und zusammengebaut, sodass sich die Kinder am Ende stolz auf die Bänke setzen wollten, um ihre geleistete Arbeit zu genießen, verriet er.

Beselia bietet auch eine Pfeil und Bogen Arbeitsgruppe an, in der die Kinder mit Naturmaterialien eigene Pfeile und Bogen bauen. Dazu haben sie bereits vor den Sommerferien große Stöcke gesammelt und bogenförmig geschnitzt. Meist sei das Holz von einer Esche, es sei sehr robust, erläuterte Beselia. Während der Ferien konnten die Bögen trocknen. Für die Pfeile wurden in der Freizeit kleine Stöcke und Äste gesammelt. Mit einem Messer wurde die Rinde abgeschabt. Beselia möchte den Kindern zeigen, wie viel Arbeit dahinter steckt, und dass sie einen Bezug dazu bekommen, Dinge selbst zu machen.

Diese seien sehr engagiert und konzentriert bei der Sache, das mache ihn sehr stolz, erzählte er. Zudem sei er froh, dass es bisher keine Unfälle beim Basteln gegeben habe.

Das Holz für die Pfeile haben die Kinder mit Beselia so ausgerichtet, dass es gerade ist und als Pfeil genutzt werden kann. Die Spitze werde stumpf geschnitzt, sodass sie zwar durch einen Pappkarton oder durch Styropor komme, aber das Verletzungsrisiko sehr gering sei. Mit den Pfeilen, die sie während der Ferien gebastelt hätten, wollten sie austarieren, wie sie am besten flögen und was man noch verbessern könne, sagte er. So könne man statt bisher mit zwei Federn auch mit drei Federn arbeiten.

Hauptziel sei es, die Genauigkeit und Konzentration der Kinder zu fördern, die Hand-Auge-Koordination zu trainieren und dann Schritt für Schritt dahin zu kommen, dass auch die Zielscheibe getroffen werde. Durch die kleinen Erfolge sollen die Kinder an Zufriedenheit und Selbstbewusstsein gewinnen und lernen, mit den eigenen Grenzen umzugehen. Die Anfrage der Kinder sei sehr groß, wodurch sie auch lernen zu teilen und Hilfsbereitschaft zu entwickeln, um gemeinsam die vorgegebenen und selbstgesteckten Ziele zu erreichen.