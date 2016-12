Furtwangen Angebote aus fairemHandel wahrnehmen

Eingeladen sind alle kirchlichen Gruppierungen, Vereine und Einrichtungen, sich mit auf den Weg zu machen, fair gehandelte Produkte zu nutzen beziehungsweise anzubieten. Durch das eigene Konsumverhalten übernehme man Verantwortung für die Menschen in den produzierenden Ländern.

Fairer Handel steht für existenzsichernde Löhne, langfristige Arbeitsverträge, Förderung gewerkschaftlicher Arbeit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit und schulische Bildung.

Für die Seelsorgeeinheit bietet sich an, auf Festen, Zusammenkünften und Veranstaltungen fair gehandelten Kaffee, Tee und Kakao aus dem Weltladen in Furtwangen anzubieten. Auch in kirchlichen Einrichtungen bietet sich die Möglichkeit, fair gehandelte Produkte zu nutzen.