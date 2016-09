Furtwangen Am Standort Furtwangen festhalten

Furtwangen . Wie Firmenchef Carsten Zier auf Nachfrage erläuterte, ist das Unternehmen auf einem sehr positiven Weg. Dazu beigetragen hat auch, dass das 2010 in Offenbach an der Queich gegründete Tochterunternehmen K2 sich hervorragend entwickelt. Nun gehe es aber darum, auch am eigentlichen Standort des Unternehmens in Furtwangen neue Perspektiven zu entwickeln. Da die Firma Udo Zier bewusst am Standort Furtwangen festhalten will, werden hier entsprechende Baumaßnahmen dringend notwendig. Bereits seit zwei Jahren laufen hier intensive Planungen. In mehreren Abschnitten soll das Unternehmen hier komplett neu gestaltet werden, um den modernen Anforderungen für ein Industrieunternehmen zu entsprechen.

100 Jahre altes Sägewerk soll weichen

Es gilt die Betriebsabläufe deutlich zu optimieren. Das bedeutet zuerst einmal, dass ältere Gebäudeteile entfernt und durch moderne Industrie-Bauten ersetzt werden müssen. Ganz und gar nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht der älteste Teil des Gebäudes, das rund 100 Jahre alte Sägewerk, in dem 1930 Ludwig Zier mit der Kistenfertigung den Grundstock für das heutige Unternehmen legte. Damit man dieses Gebäude abreißen und etwas Neues aufbauen kann, muss aber zuerst das Lager ein neues Quartier finden.