Furtwangen Am Mittwoch Parkmöglichkeit eingeschränkt

Furtwangen. An diesem Tag findet an der Hochschule Furtwangen University der 8. Gesundheitskongress statt. Die Stadt Furtwangen ist bemüht, den auswärtigen Besuchern ausreichend Parkraum anzubieten, heißt es in einer Mitteilung. Ab zirka 15.30 Uhr stehen den Teilnehmern der Marktplatz, der Schulhof der Friedrichschule und die beiden Parkhäuser in der Grieshaberstraße zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass es zu Einschränkungen bei den Parkmöglichkeiten kommen kann.