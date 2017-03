Furtwangen Am Ende gibt es die "Souvenirs"

Furtwangen/Gütenbach. Seit mehr als fünf Jahren bieten die Firmen Reiner aus Furtwangen und Rena (Gütenbach) im Rahmen von "ReBO", Rena und Reiner Berufsorientierung, Schülern der achten Klassen der Haupt- sowie der neunten von Real- und Werkrealschulen der Umgebung die Möglichkeit, in den Osterferien in verschiedene Berufe hinein zu schnuppern. Informationen mit praktischen Anwendungen sollen die Praktikanten in der Zeit vom 10. bis 21. April mit nach Hause nehmen, dazu "Souvenirs", die sie mithilfe der Ausbilder herstellen. "Am Ende gibt es dazu ein Zertifikat, das jedem Ausbilder zeigt, dass diese jungen Leute über die Pflichtübungen hinaus bereit waren, sich zu informieren und ihre Freizeit dafür zu opfern", erklären die Ausbilder der beteiligten Firmen.

Eigentlich sei die Bewerbungsfrist bereits abgelaufen, doch man sei bereit, bis zum 31. März zu verlängern. Für die Firma Reiner werden Christof Kammerer im Bereich Elektronik und Andreas Scherzinger für den Bereich Mechanik bereit stehen, bei Rena seien für die Mechanik Manfred Nopper und für Elektronik Paul Henry Struck zuständig. Aus sechs Berufsbildern können Praktikanten wählen, begonnen beim Mechatroniker, der sowohl die Mechanik als auch die Elektronik weitgehend zu beherrschen lernt, dem Elektroniker (für Geräte und Systeme), der diesen Bereich intensiver kennenlernt, dem Mechaniker, dem Verfahrensmechaniker, sowie dem Werkzeug- und dem Zerspanungsmechanikerberuf können die jungen Menschen wählen.

Sehen werden sie auch die jeweils anderen Berufsfelder, so dass sie umfassend Bescheid wissen, was sie erwarten könnte, wenn sie sich später für das eine oder andere Berufsbild entscheiden. Sechs Stunden pro Tag werden dabei in Anspruch genommen.