Furtwangen Am 8. Oktober wird Kreuz gemacht

Während Herdner im Zuschauerraum Platz nahm, leitete sein Stellvertreter Manfred Kühne (CDU) den Tagesordnungspunkt. Einstimmig legten die Stadträte die Besetzung des Gemeindewahlausschusses fest. Vorsitzender ist Manfred Kühne, Hauptamtsleiter Marcel Schneider war schon von Gesetz wegen als Stellvertreter gesetzt. Beisitzer sind Tanja Hall (CDU), Klaus Hog (SPD, Anja Siedle (FW) und Ulrich Mescheder (UL). Deren Vertreter sind Arnold Hettich (CDU), Ulrich Hättich (SPD), Antje Jäger (FW) und Roland Thurner (UL).

Die Stellenausschreibung findet am 21. Juli im Staatsanzeiger Baden-Württemberg statt. In der Anzeige wird darauf hingewiesen, dass sich der derzeitige Stelleninhaber wieder bewirbt.

Die Einreichungsfrist für Bewerbungen läuft am 11. September ab. Die Wahl wird am Sonntag, 8. Oktober, durchgeführt. Sollte keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigen, muss nachgewählt werden. Die Nachwahl würde am Sonntag, 29. Oktober, stattfinden. Zum Sieg reicht dann die einfache Mehrheit. Sollte eine Nachwahl notwendig sein, endet die Bewerbungsfrist am 11. Oktober.