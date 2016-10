Vöhrenbach-Urach. Eine Altpapiersammlung führt am Freitag und Samstag, 21. und 22. Oktober, der Skiclub Urach in Hammereisenbach und Urach durch. Wie der Club gestern mitteilte, wird am Freitag bereits ab 13 Uhr und am Samstag ab 8 Uhr gesammelt, in Hammereisenbach nur am Freitag.