Furtwangen Alter Kanal ist ein Problemfall

Furtwangen-Rohrbach (sh). In der Sitzung des technischen Ausschusses (TUA) der Stadt Furtwangen ging es um die Planungen beim Abwasser im Bereich des Bebauungsplanes am Reibschenbach in Rohrbach. Denn hier ist entlang des Baches eine Kanalisation verlegt, über deren genaue Art, Umfang und auch Anschlüsse nichts bekannt ist.