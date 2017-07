Furtwangen Alter Bekannter hat viel zu sagen

Furtwangen. Zur herzlichen Begegnung wurde das Treffen der evangelischen Kirchengemeinde mit Urs Keller. Er war von 1990 bis 1998 Pfarrer der evangelischen Gemeinde und ist jetzt Oberkirchenrat (OKR) in Karlsruhe.

Im Rahmen der Bezirksvisitation übernahm er die Gestaltung des Sonntagsgottesdienstes. Zur Gestaltung trug der Kirchenchor unter Leitung von Ilse Stöckl bei und Leberecht Thiele rahmte mit einem "Entree" von Léon Boellmann und einem Postludium von Pachelbel den Gottesdienst an der Orgel ein. Im Mittelpunkt stand die Predigt über den Moses-Text, der von Joseph und seinen Brüdern erzählt. Urs Keller wies auf eine "Familiengeschichte" hin, die immer noch passiert und sich in Neid und Eifersucht offenbare. Es sei aber auch eine Geschichte der Israeliten, die die theologische Deutung zulasse, dass aus schicksalshaftem Handeln der Menschen Gutes entstehen könne. Menschlich Böses wandle sich zu göttlich Gutem. Diese Zumutung Gottes bedeute auch, dass "Mut zugemutet" werde und so hilfreicher Einsatz möglich werde.

Zum Schluss verlas Pfarrer Lutz Bauer als Ergebnis der Bezirksvisitation die mehrere Punkte umfassende Zielvereinbarungen. Beim Treffen im Gemeindehaus gab es Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit Urs Keller, der in Mannheim Soziologie studierte und einen Lehrauftrag an der HFU hatte. Nach der Zeit in Furtwangen war er Leiter des Diakonie-Krankenhauses und Mutterhauses in Freiburg, wurde Vorsitzender der evangelischen Krankenhausgesellschaft und ist jetzt Vorstand der Diakonie Baden in Karlsruhe.