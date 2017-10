Furtwangen Alte Post: Siedle verzichtet auf Kauf

Das jüngste Gutachten habe die Firma nun zu diesem Schritt bewogen. Demnach sei das Gebäude so renovierungsbedürftig, dass sich ein Erwerb und eine Sanierung nicht lohnen würden. "Wir sprechen von einem Kostenrahmen, den wir realistisch und seriöserweise nach oben hin nicht beziffern können. Das könnte im schlimmsten Falle ein Fass ohne Boden sein", so Jesenitschnig weiter. Im Detail ergab das Gutachten, dass der im Keller ausgebrochene Hausschwamm zwar lediglich lokal verortet sei, man allerdings nicht ausschließen könne, dass dieser irgendwann an anderer Stelle auftauche.

Obwohl Siedle bereits vor rund fünf Monaten abgesprungen ist, hat die Stadt derweil noch nicht die Werbetrommel für das denkmalgeschützte Haus gerührt. Im Gegenteil: Im Rathaus hüllt man sich in Schweigen. Wie Bürgermeister Josef Herdner auf Nachfrage erklärt, habe er den Gemeinderäten im Mai per Mail die Entscheidung Siedles mitgeteilt. "In der öffentlichen Sitzung habe ich es dann nicht mehr erwähnt", räumt das Stadtoberhaupt ein. Dafür habe er im Wahlkampf "hier und da" über das Thema gesprochen.

Und wie geht es jetzt weiter? Herdner habe mittlerweile Kontakt zu einem Planer aus Freiburg aufgenommen, der bereits für Siedle ein Konzept erarbeiten sollte. Bis Juni 2018 habe dieser Zeit, sich über die Alte Post Gedanken zu machen und der Stadt ein Konzept vorzulegen.

Abriss womöglich günstiger als Sanierung

Das Stadtoberhaupt lässt indes anklingen, dass er eine Lösung unter Einbeziehung des Hauses zur Linken der Alten Post präferiert. "Im Grunde genommen gehört das alles in einem Kontext gesehen und gelöst, aber es ist eben noch in Privatbesitz." Mit dem Eigentümer stehe man in Verhandlungen, es hänge derzeit an "rechtlichen Fragen", so Herdner. Grundsätzlich sei der Besitzer bereit, zu verkaufen. Wenn die Stadt das Gebäude nicht erwirbt, wolle man zumindest in der Vermittlerrolle auftreten.

Doch zurück zur Alten Post: Wenn bis Juni 2018 keine passende Lösung für die Sanierung des Gebäudes vorgelegt wird, wolle der Bürgermeister mit dem Gemeinderat über deren Abriss sprechen – allerdings unter der Vorgabe, sie in alter Form wieder aufzubauen. "Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass der Abbruch und Neuaufbau weniger kostet als die Sanierung", so Herdner. "Ich werde von städtischer Seite in jedem Fall versuchen, wieder den entsprechend Bau hinzubekomme." Bei den anfallenden Kosten hoffe er weiterhin auf private Investoren – dass die Stadt hierfür Geld in die Hand nimmt, möchte Herdner aber nicht versprechen.