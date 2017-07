Furtwangen Alles dreht sich wieder um das Runde Leder

Es soll jeweils ein gemütliches Fest unter Freunden sein, wobei im Unterschied zu manch anderem Fußballfest in Furtwangen immer noch das Runde Leder im Mittelpunkt stehen soll. Alle Mannschaften sollten an diesem Wochenende mit einem Spiel zum Zuge kommen.

So waren beispielsweise auch die jüngsten, die Bambini am Samstagvormittag gefordert. Bei den Jugendspielen kam auch die Mädchen-Mannschaft des FC zum Einsatz. Dabei waren auch manche renommierte Gegner im Bregstadion zu Gast. Die A- und B-Jugend hatte beispielsweise den Freiburger FC als Gegner. Am interessantesten war hier das Spiel der A-Jugend, die aus einer Spielgemeinschaft mit den Mannschaften aus Furtwangen, Schönenbach, Gütenbach und Neukirch besteht. Dem Publikum wurde hier interessanter und guter Fußball geboten. Am Ende mussten sich aber die Bregtäler hier auch mit 0:13 deutlich geschlagen geben.

Und nach dem Hauptspiel am Samstagabend waren auch die alten Herren gefordert: die Spielgemeinschaft Furtwangen-Schönenbach hatte den FC Vöhrenbach als Gegner zu Gast. Auch hier ging es kräftig zur Sache. Die SG Furtwangen siegte schließlich knapp mit 4:3 Toren.