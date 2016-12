Furtwangen Akzeptanz des Portals verbessern

Derzeit sind neun Organisationen und 379 Helfer angemeldet, es werden jedoch nur wenige Aufgaben angeboten. Gesucht sind zum Beispiel Helfer für eine Fahrradwerkstatt in die Erstaufnahmestelle Villingen, Nähmaschinen für die Nähstube in der Flüchtlingsaufnahme Donaueschingen und studentische Nachhilfen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche auch in Furtwangen.

Die Plattform bekannter zu machen und somit die Angebote zu vermehren, das hat sich das Team Marketing zur Aufgabe gemacht. Zwar ist das Projekt in den sozialen Netzwerken vertreten, doch um eine breitere Bevölkerungsschicht zu erreichen, sind auch "klassische" Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen wichtig. Deshalb fragten sie beim Fernsehen an, führen Radio-Interviews, entwickeln Plakate und Flyer, machen das Projekt bei Waffelback-Aktionen publik und besuchten Flüchtlingsheime.

Das Projekt entstand im Studiengang WirtschaftsNetze (eBusiness), der speziell für Frauen angeboten wird. Dort werden ebusiness, Wirtschaft, Informatik und Soziales als Kernkompetenzen vermittelt. 24 Studentinnen arbeiten unter Betreuung von Pavel Rawe gemeinsam am Projekt, jedes Semester bilden sich neue Teams. Neben Marketing kümmern sich andere Teams um Webseite, Social Media und Blog, Finanzen und Vertrieb.

Das Projektteam plant Mitte Dezember einen Waffelverkauf in Furtwangen, mit dem Erlös können Plakate und Flyer gedruckt werden, auch eine Weihnachtsgeschenk-Aktion ist in Planung. Studien­inhalte am konkreten sinnvollen Projekt umzusetzen, ist den Studentinnen ein Anliegen.