Furtwangen Akrobatisches Programm reißt Publikum mit

Furtwangen. Auch in diesem Jahr war am Samstagabend die Festhalle bis auf den letzten Platz besetzt, der Turnverein bot seinen Gästen hier beste Unterhaltung mit mehr als 100 Akteuren auf der Bühne.

Dominiert wurde das Programm in diesem Jahr ganz wesentlich von humorvollen Turn-Vorführungen und zahlreichen professionellen Tanzdarbietungen. Vorsitzender Otto Weißer freute sich natürlich beim Einzug der Zunft über die gute Resonanz bei dieser Traditionsveranstaltung. Und der stellvertretende Zunftmeister Dirk Friese dankte ihm für das jahrelange Engagement des Turnvereins. Und so war auch in diesem Jahr der Turnerball wieder ein ganz besonderes Highlight in der Furtwanger Fasnacht.

Einen neuen Weg ging der Turnverein bei der Ansage: die beiden jungen Papageien Martin und Niklas führten humorvoll durch das Programm. Allein schon ihr Auftritt im bunten Federkleid sorgte immer wieder für Heiterkeit.