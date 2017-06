Furtwangen Acht Reaktoren sind immer noch am Netz

Furtwangen. Jochen Stay hält am Donnerstag, 29. Juni, in der Studium-Generale-Reihe an der Hochschule Furtwangen einen Vortrag mit dem Titel "Vor dem nächsten Super-Gau. Deutsche Atompolitik sechs Jahre nach Fukushima". Beginn ist um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17, Unterallmendstraße 21. Der Eintritt ist frei.