Kompetent und temperamentvoll verstand es die Kräuterpädagogin Monika Wurft ihr großes Publikum in der Gaststube der "Arche" durch die Welt der Wildkräuter zu führen. Eine Fülle von Bildern zeigte sie mit umfassenden Erläuterungen. Daneben wurden ganze Käuterbüschel herumgereicht zum betasten, anfühlen und beschnuppern – auch solche, die man landläufig als lästige Eindringlinge empfindet. Endgültig rehabilitiert wurden also Brennnesseln, Giersch und der Bodendecker Gundermann! Die Fülle von Informationen hat die Referentin zum Glück in einem Buch festgehalten, das signiert erworben werden konnte. Foto: privat