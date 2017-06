Furtwangen Abschiedsgeschenk mit Pinsel und Farbe

Auf die Idee kamen die Schüler, nachdem wegen eines Wasserschadens in den Pfingstferien der Parkett-Boden des Klassenzimmers saniert und abgeschliffen werden musste. Zusammen mit ihrem Klassenlehrer Axel Weniger machten sie sich dann an die Planung für die Renovation. Es wurde sogar ein eigenes Komitee gebildet, das die Farbgebung für den Klassenraum beriet. Denn man wollte sich mit den Farben deutlich von der bisherigen Farbe in diesem Zimmer sowie von den anderen Klassenzimmern abheben. Auch die Heizkörper im Klassenzimmer wurden gereinigt, das Lackieren mit der Spritzmaschine musste allerdings ein Profi übernehmen.

In zwei Gruppen machten sich die Schüler dann an die Renovierung der Wände und Balken, die komplett gestrichen wurden. Auch die Holzwände als Anschlagbretter für Infos und Lernmaterial wurden abgeschliffen und neu gestrichen. Bis auf wenige Restarbeiten ist die Aktion bereits abgeschlossen.

Ganz zum Ende wollen sich die Schüler dann noch selbst verewigen, beispielsweise mit einem Handabdruck auf dem Querbalken als Erinnerung an ihre Schulzeit und an diese Aktion.