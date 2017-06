Furtwangen Abmachung mit Gütenbach führt zu Diskussionen

Eine Vereinbarung mit der Gemeinde Gütenbach sorgte diesbezüglich im Rat für Diskussionen. Seit 2013 übernimmt die Stadt Furtwangen für die Gemeinde die Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder unter drei Jahren. Das bedeutet: Da Gütenbach lediglich eine Einrichtung für Kinder über drei Jahren anbietet, betreut die Stadt Furtwangen die Kleinkinder. Während andere Kommunen hierfür Ausgleichszahlungen leisten – auch Furtwangen tut dies für Kinder, die außerhalb der Stadt betreut werden –, gilt die Regelung nicht für Gütenbach.

"Ich möchte nichts Böses gegenüber Gütenbach sagen – aber es ist doch eine unabhängige Kommune", kommentiert Ulrich Mescheder (UL) diesen Umstand. Ihn würde die Rechtsgrundlage für diese Entscheidung interessieren. "Wenn es gar nichts als Ausgleich gibt, ist das schon erklärungsbedürftig", sagt er.

Insgesamt investiert die Stadt rund zwei Millionen Euro für die Kindereinrichtungen, etwa die Hälfte setzt sich aus Zuschüssen und dem interkommunalen Ausgleich zusammen. Der Anteil der Stadt an den Gesamtkosten beträgt etwas mehr als 70 Prozent, das restliche Geld wird über die Anteile der Träger, die Elternbeiträge und sonstige Einnahmen finanziert.

Kostendeckungsgrad von 20 Prozent angestrebt

18 auswärtige Kleinkinder – davon fünf aus Gütenbach – sowie 24 Kinder über drei Jahre werden in Furtwangen betreut. Rainer Jung (FW) interessierte in diesem Zusammenhang, für wie viele Kinder die Stadt Furtwangen einen interkommunalen Ausgleich leisten müsse. Laut Franz Kleiser von der Finanzverwaltung handle es sich um rund zehn Kinder.

Heinz Guhl (SPD) wies angesichts der Bedarfsplanung, die einstimmig beschlossen wurde, auch auf den Elternbeitrag hin. "Die Außenwirkung ist wichtig. Viele Eltern denken, durch den Beitrag ist alles bezahlt", so das Ratsmitglied, der damit auf den nächsten Tagesordnungspunkt verwies.

Bei den Elternbeiträgen, so Bürgermeister Josef Herdner, sollte ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent angestrebt werden. "Wir liegen im Bereich 15 bis 17 Prozent", sagt er. "Und wir sind da nicht am oberen Limit."

Die vorgeschlagene Erhöhung der Beiträge für das Kindergartenjahr 2017/2018 in Höhe von acht Prozent gründet laut Beschlussvorlage auf den steigenden Personalkosten. Diese seien die Folge des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienstes aus dem Jahr 2015. Eingerechnet wurde darüber hinaus die übliche Steigerungsrate von drei Prozent.

Mescheder (UL) stellte die komplizierte Berechnung der Beiträge in Frage und warf in den Raum, ob man die Kosten nicht an den Ausgaben der Stadt festmachen könne. Sein Fraktionskollege Roland Thurner rechnete dem Gremium vor, dass manche Eltern aufgrund der momentanen Regelung mehr als die angestrebten 20 Prozent bezahlen.

Bürgermeister nimmt Anregungen auf

Bürgermeister Josef Herdner versprach, die Anregungen bezüglich der Berechnung sowie die Situation mit Gütenbach noch einmal "anzugehen".

Die Erhöhung der Elternbeiträge wurde indes einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. Langfristig strebe man bezüglich der Elternbeiträge weiterhin die 20 Prozent an.