Furtwangen Abitur in der Tasche

Am Donnerstag mussten 26 Schüler eine Präsentationsprüfung, bestehend aus einem zehnminütigen Vortrag über ein Thema, das den Schülern vor einer Woche bekannt gegeben wurde, sowie einem anschließenden zehnminütigen Kolloquium ablegen. Zusätzlich haben sich acht Schüler einer weiteren mündlichen Prüfung in einem der schriftlichen Prüfungsfächer unterzogen.

Prüfungsvorsitzender am OHG war Studiendirektor Peter Stein vom Regierungspräsidium Freiburg mit seiner vierköpfigen Prüfungskommission. Im Gegenzug hatte das OHG unter Leitung von Ursula Kiefer schon am vergangenen Dienstag eine Prüfungskommission an das Kolleg St. Sebastian in Stegen entsandt. Der Notendurchschnitt am OHG dürfte mit 2,2 wieder etwas besser als der Landesdurchschnitt sein. Das beste Abitur erreichte dabei Veit Leonard Rink mit der Traumnote 1,0.

Das Abitur am OHG haben bestanden: Aus Furtwangen Tim Blattmann, Sophia Burgbacher, Pia Dorer, Zoe Faller, Mirella Filice, Timo Haas, Angela Häffner, Carmen Kirner, Thomas Kleiser, Louisa Kuner, Michael Pfundstein, Melanie Rehberg, Veit Leonard Rink, David Sauter, Helen Sauter, Kathrin Scherzinger, Louis Schlageter, Steffen Simon, Daniel Sohn, Maike Vollprecht, Nadine Wiesler, Sara Wolff und Rana Nur Yildiz. Aus Vöhrenbach Raphael Böhler, Selina Fleig, Hanna Frank, Verena Grießhaber, Laura Iwan, Michelle Klausmann, Melanie Möller, Bjarne Sager, Sarah Salerno, Marie Schaz, Melanie Sieger, Alina Straub, Prisca Weber, Daniela Willmann und Sabrina Willmann. Aus Gütenbach Nina Blessing und Julia Faller. Aus Donaueschingen Cécil Gehringer. Aus Brigachtal Nils Diekmann. Aus Schonach Moritz Andres. Aus Schönwald Julia Rieger.