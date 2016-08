Furtwangen Abgabefrist für Verträge verlängert

Der Abgabetermin für den Hausanschluss- und Durchleitungsrechtsvertrag, die Anlage zum Hausanschlussvertrag und den Bedarfsnachweis für Gewerbe in Wohn- und Mischgebieten wurde in Abstimmung mit dem Zweckverband Breitbandversorgung bis zum Freitag, 2. September, verlängert. Sollte noch Interesse am Anschluss an das Breitbandnetz bestehen, können die Unterlagen der Stadtverwaltung Furtwangen, Marktplatz 4 zugeschickt werden.