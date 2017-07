Am Samstag, 22. Juli, zeigt das Guckloch-Kinderkino um 15 Uhr "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt", eine sehr freie Realfilmumsetzung des gleichnamigen Kinderbuches von Boy Lornsen. Furtwangen. Der smarte Tobbi Findeisen ist ein Außenseiter in der Schule. Für den Erfinder und Tüftler beginnt ein großes Abenteuer, als ein kleiner Roboter vom Himmel in sein Leben kracht. Er heißt Robbi, ist abgestürzt und braucht Tobbis Hilfe, um seine Eltern wiederzufinden. Mit Tobbis Erfindung, dem Fliewatüüt, machen sich die Freunde auf die Suche nach ihnen. Doch damit nicht genug. Sie werden von zwei knallharten Agenten gejagt, die Robbi zu Sir Joshua bringen sollen, der den Roboter mit Herz auseinandernehmen will. Der "deutsche Film des Jahres 2016" hat eine Spieldauer von 102 Minuten und keine Altersbeschränkung. Die Spielstätte des Guckloch-Kinos ist im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19 a.