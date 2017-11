Furtwangen Abenteuer im Anflug

Nach Jahrhunderten, in denen sie die Babys brachten, haben sich die Störche auf das Zustellen von Paketen für den Internetriesen cornerstone.com verlegt. Dem zuverlässigen Junior wird eine Beförderung in die Führungsetage in Aussicht gestellt – wenn er das tölpelhafte Menschenmädchen Tulip, das bei einer fehlerhaften Bestellung übrig gelassen wurde, feuert. Versehentlich starten die beiden jedoch die Babyliefermaschine und haben plötzlich einen Säugling an der Backe. Das Abenteuer kann beginnen.

Der Animationsfilm hat eine Spiellänge von 84 Minuten und keine Altersbeschränkung. Die Spielstätte des Guckloch-Kinos ist im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19a.