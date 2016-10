Furtwangen Abenteuer auf dem Dach der Welt

"Bitte vergesst uns Tibeter nicht": Die Botschaft eines der Reisebegleiter, die Inge Rötlich und Matthias Flügel auf das Dach der Welt begleitete, wirkt nach. Freiheit ist nicht selbstverständlich. Wer abhängig ist und trotzdem würdevoll lebt, verdient Achtung – und Beachtung. Es sind diese tiefen und wach rüttelnden Begegnungen, denen sich die Reisefotografen und Alpinsportler aus Böblingen verbunden fühlen. Ein wesentlicher Grund ihre Trekkingtour mit anderen zu teilen. Ihre Begeisterung veranlasst das Duo, andere an diesen berührenden Alltagsszenen teilhaben zu lassen. Die Tibeter erlebten Rötlich und Flügel als überaus gastfreundliche Menschen kennen. Teilhaben lassen sie die Gäste am unbeschreiblichen Anblick der Achttausender im Himalaja. Die Besucher können sich auf eine faszinierende Trekking-Reise in das Mount-Everest Gebiet freuen, welche auf den "Friendship Highway" von Kathmandu in Nepal und zum Mount Everest reicht.

Die Wegstrecke führt über Lhasa in Tibet in die verbotene Stadt. Schlechtes Wetter, lange Wartezeiten und erschütternde Kontraste hielten die Reisenden nicht auf. Rötlich und Flügel gelangen schließlich in die höchst gelegene Tempelanlage der Welt auf über 5000 Meter in eisiger Steppe. Das Kloster Rongbuk, ist gleichzeitig der Ausgangspunkt zum Mount Everest Basislager. Von dort aus kann man staunend dem höchsten Berg der Erde "begegnen".

Inge Rötlich und Matthias Flügel gelang es in ihrer Präsentation eindrucksvoll, das größte Hochland der Welt in greifbare Nähe zu rücken. Kurzum geheimnisvoll, wach rüttelnd, ermutigend. Sie fanden Abenteuerpfade zu Menschen, der Natur und zu sich selbst. So entstand eine Multivisionsshow für alle, die bereit sind, aufzubrechen.