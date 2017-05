Furtwangen 650 Pfadfinder werden erwartet

Die CPA ist Bestandteil der Adventjugend, einer Jugendorganisation der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Die CPA hat ihre Wurzeln in den USA. 1919 gründete Arthur Spaulding dort die "Mission Scouts" (Missionspfadfinder). Sie wurden später in "Pathfinder", Pfadfinder, umbenannt. Nach eigenen Angaben umfasst die Organisation weltweit über 2,6 Millionen Mitglieder. 1948 wurde in Solingen die erste deutsche Gruppe der CPA gegründet. Heute gibt es nach Angaben der Organisation in Deutschland rund 600 Kleingruppen mit ungefähr 4500 Mitgliedern.

Jedes Jahr finden am Pfingstwochenende Sternwanderungen statt. Wie die CPA mitteilt, nehmen in diesem Jahr zwischen 800 und 1000 Pfadfinder in 40 bis 50 Gruppen daran teil. Die Wanderung beginnt am Freitag 2. Juni. Ziel ist am Donnerstag, 8. Juni, der Stöcklewald. Das Lager endet am Sonntag, 11. Juni.

Das Treffen steht in diesem Jahr unter dem Motto "Quo vadis — wohin gehst du". Neben den Pfadfinder-typischen Aktionen steht die religiöse Erziehung im Mittelpunkt. Die Siebenten-Tags-Adventisten sind konservativ-evangelikal geprägt und wurden im 19. Jahrhundert in den USA gegründet. Die Bibel gilt als einzige religiöse Autorität. Die Mitglieder glauben an eine baldige Wiederkehr Jesu Christi.