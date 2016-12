Eine Spende in Höhe von 5000 Euro überreichte der Niederlassungsleiter Villingen-Schwenningen des Dachdecker-Einkaufs Süd, Joachim Rubin, an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Verwaltungsleiterin Ilona Mahamoud erläuterte ihm dabei im Detail die Arbeit der Klinik, die er allerdings schon seit längerem kennt. Unter anderem war er selbst schon beim Schwarzwald Bike Marathon direkt an der Klinik vorbeigefahren und hatte hier die hervorragende Stimmung genossen. Foto: Heimpel