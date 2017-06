Furtwangen 26 und 27 Grad Ende Mai gemessen

Der global nachgewiesene Temperaturanstieg in den letzten Jahrzehnten zeigt sich auch in Furtwangen deutlich. Während in den achtziger Jahren der Mai im Mittel noch auf 8,1 Grad kam, erreichte er in den Neunzigern schon 9,6 Grad und in den nuller Jahren bereits 10,4 Grad. In der Furtwanger Wetterstatistik, die bis 1979 zurückreicht, steht der Mai 2017 hinsichtlich der Wärme auf Platz fünf. Am wärmsten war der Mai 2009 mit 12,5 Grad. Einen wirklich kühlen Mai mit unter sechs Grad Mitteltemperatur hat es zuletzt 1987 gegeben.

Die Niederschläge trafen in den vergangenen Wochen mit 154 Litern pro Quadratmeter den langjährigen Mittelwert von 151 Litern ziemlich genau. Damit war der Mai neben dem März seit fast einem Jahr der einzige Monat, der nicht zu trocken war: Von den vergangenen elf Monaten waren neun teilweise erheblich zu trocken. Allein seit Jahresbeginn hat sich ein Regendefizit von rund 150 Litern oder fast 20 Prozent aufsummiert.

Die Regenfälle im vergangenen Monat verteilten sich allerdings auf 19 Tage, weshalb der Mai mitunter als verregnet erschien. Doch die Regenmengen blieben an vielen der Tage überschaubar. Selbst der regenreichste Tag – das war mit fast 28 Litern der 30. Mai – blieb weit hinter den Tageswerten mancher Vorjahre zurück. Der Tagesspitzenwert um diese Jahreszeit liegt bei beachtlichen 114 Litern und stammt aus dem Jahr 2000.

Maibilanz fällt überwiegend frühsommerlich aus

Die überwiegend frühsommerliche Maibilanz war auch durch überdurchschnittliche Solarwerte geprägt. Mit einer Einstrahlung der Sonne von 147 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag der Mai knapp über dem langjährigen Durchschnitt von 145 Kilowattstunden. An drei Tagen wurde jeweils der Wert von acht Kilowattstunden pro Quadratmeter überschritten, womit die Einstrahlung nahe am theoretischen Maximum dieser Jahrezeit lag. Seit Jahresbeginn liegt die Sonneneinstrahlung in Furtwangen in der Summe aktuell etwa zehn Prozent im Plus.

Gewitter mit Regen und Hagel in den letzten Maitagen

Noch vor dem kalendarischen Sommeranfang hat mit dem Juni der meteorologische Sommer begonnen. Das Frühjahr war in Furtwangen das drittwärmste der bisherigen Wetteraufzeichnungen; es war 1,7 Grad zu mild. Wärmer war es lediglich 2003 und 2011. Die Niederschläge erreichten nur 91 Prozent des Normalwertes, die Sonne lag elf Prozent im Plus.

Gewitter mit kurzem Starkregen, am 29. Mai auch mit Hagel, prägten die letzten Maitage. Sowohl am 28., wie auch am 29. zeigten sich in diesen Momenten deutliche Temperaturstürze von bis zu neun Grad binnen weniger als einer halben Stunde.

Mit Gewitterregen begann dann auch der Juni, als am ersten Tag bereits gut 24 Liter pro Quadratmeter verzeichnet wurden. Im langjährigen Mittel kommt der Juni auf 138 Liter pro Quadratmeter, wobei der Monatsrekord mit 326 Litern im vergangenen Jahr registriert wurde. Zugleich wurde auch ein neuer Tagesrekord für diese Jahreszeit mit 76,5 Litern verzeichnet.

Die Sonne bleibt im Juni mit durchschnittlich 158 Kilowattstunden pro Quadratmeter nur knapp hinter dem sonnenreichsten Monat, dem Juli zurück. Allerdings ist der Juli mit 163 Kilowattstunden nur deswegen vorne, weil er einen Tag mehr hat als der Juni. Zur Sommersonnenwende sind, wenn alle Bedingungen optimal sind an unverschatteten Standorten Tageswerte bis zu neun Kilowattstunden pro Quadratmeter möglich.

Die Temperatur sollte nach den langjährigen Aufzeichnungen im Juni zwischen 12 und 13 Grad liegen. Diese Werte werden immer aus drei täglichen Messwerten gebildet. Spitzenwerte wurden einerseits bis 33 Grad (im Juni 2002) und andererseits bis minus 1,5 Grad (im Juni 2001) verzeichnet. Der Frühsommer 2001 war aber auch in anderer Hinsicht ungewöhnlich: Am 3. Juni wurde noch Schneefall registriert.