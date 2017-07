Furtwangen 222 Hausbesitzer haben den schnellen Anschluss gebucht

Auf jeden Fall, so Bürgermeister Josef Herdner, solle sich jeder Hausbesitzer überlegen, ob er nicht zumindest die Ablage auf dem eigenen Grundstück beantragt, die im Normalfall keine Kosten verursacht. Der Anschluss an das Glasfasernetz erfolgt im Übrigen in der Reihenfolge, wie sich die Interessenten beim Betreiber des Netzes, der Firma Stiegeler IT für den Anschluss angemeldet haben.

Herdner machte deutlich, dass beispielsweise die Telekom, die momentan kräftig ihr Netz aufrüstet, mit ihrer Kupferleitung niemals die Leistung bringen könne wie das Glasfasernetz. Ob sich die Telekom dann später selbst im Glasfasernetz einmietet und damit auch dieses schnelle Internet bietet, ist noch nicht absehbar.

Weitere Anmeldungen für einen Anschluss oder eine Ablage sind noch immer möglich bei der Stadtverwaltung. Ansprechpartner ist dort Michael Schlageter, Telefon 07723 / 93 91 31.