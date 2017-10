Furtwangen 22 Touren rund um Furtwangen

Zum Programm bei diesen Wanderungen gehört natürlich auch immer eine Einkehr in einem Lokal in Furtwangen oder Umgebung. Und so gab es beim offiziellen Wanderabschluss im Bergstüble natürlich auch einen großen Dank, verbunden mit einem Präsent der Wanderer an Erika Moser, für ihre umfangreiche Arbeit und großen Mühen. Denn es ist nicht immer einfach, die Wanderungen zu organisieren.

Unter anderem ist bei der Einkehr zu beachten, wann die verschiedenen Gaststätten ihren Ruhetag haben. Deshalb findet der erste Teil der Wanderungen immer am Dienstagnachmittag, der zweite dann am Mittwochnachmittag statt. Bei diesem Wanderabschluss konnte Erika Moser auch wieder die besonders fleißigen Wanderer nennen. Insgesamt waren es in diesem Jahr 60 verschiedene Personen, die an diesen Touren teilnahmen.

An allen 22 Touren teilgenommen haben Adolf Schwer, Josef Dorer und Erika Moser. Zwanzigmal dabei war Margarete Drexler, 19 Mal Erika Dorer und Horst Wehrle. Bei ihrem Rückblick schilderte Erika Moser auch wieder einige Begebenheiten und Anekdote des Wanderjahres. Alsbesonderes Ereignis erwähnte sie unter anderem die Tatsache, dass bei der Tour zum Raben zum erstes Mal die Männer in der Überzahl waren. Genauso gehört zu den Erlebnissen aber auch ein plötzliches schweres Gewitter. Eine kurzfristige Alternative suchen mussten die Wanderer, als das eigentlich ausgewählte Naturfreundehaus keinen Pächter mehr hatte. Und einmal musste sogar kurzfristig die Wanderung schon beim Start abgesagt werden: Wegen starken Regenwetters wurde ein Besuch im Gütenbacher Dorfmuseum ins Programm genommen.