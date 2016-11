Furtwangen 21 Teinehmer erfolgreich dabei

So wurde im Bereich Ausdauer am häufigsten das 20-Kilometer-Radfahren gewählt. Die Kraft wurde am häufigsten beim Medizinballwurf gefolgt vom Standweitsprung unter Beweis gestellt. In der Kategorie Schnelligkeit kämpften die Mehrzahl der Teilnehmer beim 25-Kilometer-Schwimmen gegen die tickende Uhr.

Ihre Koordinationsfähigkeit mussten die Teilnehmer beim Hoch- oder Weitsprung, beim Seilspringen, dem Geräteturnen oder beim Schleuderball unter Beweis stellen. Hier wurde am meisten das Seilspringen gewählt.

"Motor" und treibende Kraft bei der Durchführung des Deutschen Sportabzeichens ist seit vielen Jahren Anton Stifter, der beim Abnehmen der Disziplinen durch Norbert Muckle unterstützt wird.

So ergriff auch Verena Schaffranski im Namen der Teilnehmer bei der Übergabe des Abzeichens das Wort und dankte den Beiden für ihre geleistete Arbeit.

Das Sportabzeichen in Gold wurde verliehen an Viktor Axt (erstmals), Katharina Schätzle (2, Wiederholung), Rainer Wehrle (3), Elke Hummel (4), Ferdinand Möller (4), Klaus Rogall (4), Verena Schaffranski (4), Michael Stifter (4), Martin Hummel (5), Paul Kromer (5), Bernd Sieger (6), Hans-Peter Dotter (8), Hermann Dotter (12), Manfred King (12), Karl-Heinz Scherzinger (22), Werner Bächle (29), Norbert Muckle (30) und Anton Stifter (37). Silber erreichten Christian Murzko (1), Fabian Sieger (6), und Eberhard Steinhauser (21).

Bei den Übungsabenden der Ranzen-Riege des Vereins stehen Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit im Vordergrund. Die Teilnehmer aller Altersklassen stammen aus Vöhrenbach und den Umlandgemeinden. Wer gerne einmal bei einem Training dabei sein will, ist dienstags von 20 Uhr bis 22 Uhr in die Vöhrenbacher Turnhalle eingeladen.