Furtwangen 20 Jahre Unterstützung

Es war eine kleine Runde im Furtwanger Rathaus, die von Bürgermeister Josef Herdner begrüßt wurde. Doch gleichzeitig war ganz verschiedene Vertreter dieser Großveranstaltung anwesend. Dazu gehörten beispielsweise die Brüder Wilfried und Georg Straub, die vor 20 Jahren mit Andreas Mutterer die Idee zu diesem sportlichen Wettkampf hatten. Georg Straub hatte aus diesem Anlass an diesem Abend sogar das T-Shirt des 1. SBM 1996 angezogen. Ein weiterer Gruß galt den Vertretern der Stadt St. Georgen ebenso wie den Bürgermeister Robert Strumberger (Vöhrenbach) und Jörg Frey (Schonach). Jörg Frey erinnerte sich ebenfalls an diese Wettkämpfe, auch beim ersten SBM hatte er sich beteiligt, es sei eine enorme Herausforderung gewesen. Ein besonderer Gruß galt Klinikleiter Stephan Maier von der Katharinenhöhe, die jedes Mal einen festen Anteil vom Startgeld als Spende erhält. Gerade dieses soziale Engagement bei diesem Wettkampf sorgt auch weit über Furtwangern hinaus immer wieder Aufmerksamkeit und Bewunderung.

Ebenfalls fest mit dem SBM verbunden ist natürlich das Ferienland, in dessen Gemeinden ein großer Teil der Strecke liegt. Das Ferienland war an diesem Abend vertreten durch Geschäftsführer Julian Schmitz. Nicht zuletzt, so Bürgermeister Josef Herdner, müsse man aber auch das große ehrenamtliche Engagement der rund 600 Helfer würdigen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre. Von großer Bedeutung seien auch die vielen Grundstückseigentümer. Insgesamt rund 400 Eigentümer werden von der Bike-Strecke berührt und müssen hier ihre Zustimmung geben. Deshalb sei es ihm ein ganz besonderes Anliegen, mit diesen Eigentümern künftig noch besser zusammenzuarbeiten. Es sei immer schwieriger, die entsprechende Zustimmung zu erhalten. Denn das Freizeitverhalten der Menschen belastet auch die Land- und Forstwirtschaft immer wieder. Hier müsse man zu einem guten Miteinander finden. Aus diesem Grund werde beispielsweise künftig eine Trainingsstrecke für den SBM ausgeschildert, die sich komplett auf öffentlichen Wegen bewegt, so dass die Bereiche in Feld und Wald dann tatsächlich nur beim Marathon selbst benötigt werden.

Und schließlich galt ein ganz besonderer Gruß Peter Strobel und Irina Weiß von der Furtwanger Firma S.Siedle & Söhne. Denn Siedle ist seit diesem Jahr Hauptsponsor des Schwarzwald-Bike-Marathons.