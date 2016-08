Furtwangen 2,40 Metern Flügelspannweite

Etwas ganz Besonderes aber sei der Wanderfalke, der wohl schnellste Jäger in der Vogelwelt. Wanderfalken seien wahrlich Draufgänger, hätten den Jagdtrieb in sich, flögen höher und schneller als der Lanner- oder Sakerfalke. Dabei hatte er auch das Sakerfalkenmädel "Piri". "Falken lassen sich nicht streicheln, die beißen den Finger sofort", warnte er. Und wenn sich die Vögel zu nahe kämen, sei das nicht witzig – was kurz darauf der Terzel des Harrishawk erfahren musste, der sich zu nahe an den Weißkopfseeadler wagte – fast hätte er dabei nicht nur Federn gelassen.

Die Weißkopfseeadler-Dame Amrun zeigte sich mit einer Flügelspannweite von 2,40 Metern und einem Gewicht von über fünf Kilogramm. Das Wappentier der Vereinigten Staaten brauche mehr als sechs Jahre, bis der Kopf völlig weiß sei. Dann sei der Weißkopfseeadler geschlechtsreif, erzählt der Falkner, während der gewaltige Vogel ganz aus der Nähe bestaunt werden kann und sich fotografieren lässt. Dicht über die Köpfe der Besucher hinweg rauscht der Riesenvogel, da zieht man schon den Kopf ein, wenn die starken Fänge dicht darüber streichen.

Auch Steppenadlerweib Laika, mit gut zwei Metern Spannweite und rund drei Kilogramm Gewicht etwas kleiner, beeindruckte beim Flug. "Die Terzel, das sind die Männchen, sind etwa ein Drittel kleiner und leichter als die Weiber, daher auch der Name", erzählt der Falkner. Denn "Terzel" deute auf das Drittel hin. Dabei sah man die Unterschiede deutlich beim Harrishawk, dem hübschen Wüstenbussard, den Ruchlak als einziges Paar dabei hatte. "Floh" war doch deutlich kleiner als "Lilly". Am Ende führte er den kleinen Turmfalken "Biezel" vor, den er jedem Kind auf den handschuhbewehrten Arm gab, das das wollte.

Eine insgesamt sehr beeindruckende Vorführung, die Interesse weckte, den Falkner auf seinem Hof zu besuchen, wo er auch eine Greifvogel-Pflegestation betreibt. Erst im Frühjahr habe er einen Uhu aufgepäppelt, der in der Gegend um Furtwangen gefunden worden war.