Furtwangen 1916 als strategisches Mittel in Deutschland eingeführt

Bereits im Jahr 1919 wurde die Sommerzeit nicht wieder eingeführt, erst zum Zweiten Weltkrieg. "Wer Macht hat, bestimmt die Zeit", lautete ein Spruch, nach Kriegsende gab es in den besetzten deutschen Zonen viele verschiedene Zeiten.

Das allgemeine Leben und der Verkehr funktionierten so gut wie gar nicht mehr. Viele Menschen hatten auch keine Uhr mehr, sie war gestohlen oder auf dem Schwarzmarkt eingetauscht. 1949 wurde die Sommerzeit wiederum dann ganz abgeschafft.

Nicht etwa die Energiediskussion führte 1980 erneut zur Einführung der Sommerzeit, sondern der "Zeitsalat" in den europäischen Ländern und zwischen West- und Ostdeutschland, so Graf. Das waren auch für die europäische Wirtschaft und den Verkehr denkbar schlechte Voraussetzungen.

1996, also vor 20 Jahren, gab es erstmals eine europäische Einigkeit über die Einführung und Dauer der Sommerzeit und seitens der EU gebe es kein Signal zur Änderung, denn nicht überall sei die Sommerzeit so unbeliebt wie in Deutschland, ließ Graf gar nicht erst eine Diskussion um Sinn oder Unsinn aufkeimen. Am vergangenen Montag wurde die Ausstellung wieder abgebaut und findet zusammen mit dem Ausstellungskatalog Verwendung in einem anderen Uhrenmuseum. In drei Wochen eröffnet der Geschichts- und Heimatverein eine Ausstellung anlässlich des 150. Todestages des Furtwanger Malers Johann Baptist Kirner im Uhrenmuseum.