Furtwangen 1841 erste Exemplare versandt

Adalbert Mayer, Geschäftsführer in der sechsten Generation, ging in seiner Ansprache auf die Geschichte der Firma ein. Am 14. Dezember 1841 versandte Andreas Mayer einige Uhren und Uhrenteile nach England. Die Rechnung über zirka 900 Gulden gilt als erstes Dokument der Mayerschen Uhrentradition.

Heute vertreibt die Firma ihre hochwertigen Uhren in allen wichtigen Absatzmärkten Europas, Asiens und Amerikas. Stammsitz der Firma war ununterbrochen Schönenbach.

Bürgermeister Josef Herdner überbrachte die Glückwünsche der Stadt und des Gemeinderates und dankte der Firma, dass sie im Oberen Bregtal bis zum heutigen Tage zahlreichen Menschen Arbeitsplätze zur Verfügung stelle und auch einen Beitrag zur Furtwanger Wirtschaft leiste.